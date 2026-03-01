وتقوم عمان بدور الوسيط ‌في المحادثات ‌النووية ⁠بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء في البيان "نقل (عراقجي) موقف إيران الداعي ⁠إلى ‌السلام، مشيرا إلى ⁠أن الهجوم الإسرائيلي-الأميركي على بلاده كان ⁠سببا في تفاقم ​حالة التوتر والذعر ⁠في المنطقة، ​مؤكدا انفتاح الجانب الإيراني لأي جهود ​جادة تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار".

وتلقت إيران أكبر ضربة عسكرية في يوم واحد عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة جوية كبيرة أسفرت عن تدمير نصف مخزون إيران من الصواريخ، كما أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد كبير من قيادات الصف الأول في الجيش والحرس الثوري والاستخبارات.

وشنت إيران سلسلة من الهجمات الصاروخية المتفرقة على البلدان العربية المجاورة، والتي كانت في خضم دبلوماسية نشطة لمنع واشنطن من شن الحرب على إيران.

وأعلنت سلطنة عمان، الأحد، تعرض ميناء الدقم التجاري لاستهداف بطائرتين مسيّرتين إيرانيتين، في تطور يعكس اتساع رقعة التوتر الإقليمي.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية العمانية، إن إحدى الطائرتين استهدفت سكنًا متنقلًا للعمال داخل نطاق الميناء، ما أسفر عن إصابة عامل وافد.

فيما سقط حطام المسيّرة الثانية في منطقة قريبة من خزانات الوقود، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وأكدت سلطنة عمان إدانتها لهذا الاستهداف، مشددة على أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تهديد يمس سلامة البلاد والمقيمين على أراضيها.