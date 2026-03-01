وأكدت "سنتكوم" أن حاملة الطائرات لا تزال تواصل تشغيل طائراتها ضمن الحملة المستمرة للقيادة المركزية، وهي حملة تهدف، بحسب المسؤولين الأميركيين، إلى الدفاع عن الشعب الأميركي والتصدي للتهديدات الناجمة عن إيران.

إلى ذلك، أعلنت سنتكوم أن فرقاطة من فئة "جماران" تابعة لإيران غرقت في خليج عمان بميناء جابهار، ودعت القوات الإيرانية إلى تسليم أسلحتهم وترك مواقعهم.

وذكرت "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس"، بالإشارة إلى تصريحات دونالد ترامب: "كما قال الرئيس، يجب على أفراد القوات المسلحة الإيرانية، الحرس الثوري والشرطة، إنزال أسلحتهم ومغادرة السفينة".