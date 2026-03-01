وقال الجيش الإسرائيلي إن العشرات من مقاتلات سلاح الجو نفذت الضربات "بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وبمشاركة هيئة العمليات"، مستهدفة ما وصفه بـ"عشرات من مقرات القيادة الرئيسية التابعة للنظام الإيراني".

وأوضح أن من بين الأهداف مقر القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي الذي قال إنه كان يُستخدم مركزاً للقيادة والسيطرة يربط بين المستوى القيادي وقوات النظام على الأرض، إضافة إلى إشرافه على عمليات قمع الاحتجاجات داخل البلاد.

كما أعلن الجيش تدمير مقر قيادة "ثأر الله" المسؤول عن إدارة الدفاع عن العاصمة الإيرانية، طهران، في مواجهة التهديدات العسكرية.

وبحسب البيان، فإن استهداف مقرات القيادة يهدف إلى "توجيه ضربة لقدرات القيادة والسيطرة للنظام الإيراني وتقويض مساعيه للحفاظ على استقراره".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل توسيع عملياته ضد ما وصفه بـ"القلب النابض للنظام الإيراني وأفراده".

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران خلال الأيام الأخير