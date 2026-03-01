وفي خطاب ألقاه من فوق سطح مبنى "الكرياه" (مقر وزارة الدفاع) في تل أبيب، قال نتنياهو: "قواتنا تضرب الآن في قلب طهران بقوة متزايدة، ستشتد أكثر في الأيام المقبلة. لقد قضينا على الطاغية خامنئي وعشرات من كبار مسؤولي نظام القمع".

وتابع أنه أصدر تعليماته لمواصلة المعركة بعد اجتماع ضمه مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الموساد.

وأشار نتنياهو إلى التنسيق مع واشنطن، موضحا أن المعركة تحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجيش الأميركي، وهو ما وصفه بأنه يتيح "توجيه ضربة قاصمة لنظام الإرهاب".

وأقر نتنياهو بصعوبة الموقف الميداني في الداخل الإسرائيلي، واصفا الأيام الحالية بأنها "أيام مؤلمة" عقب سقوط قتلى وجرحى في تل أبيب وبيت شيمش.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تسخر "كل قوة الجيش" لضمان مستقبلها، مؤكدا أن العمليات الحالية تمثل تحقيقا لهدف كان يسعى إليه منذ 40 عاما.