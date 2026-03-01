وقال ترامب لفوكس نيوز بشأن الهجوم الأميركي على إيران: "لو لم نفعل ذلك، لكانوا (الإيرانيون) حصلوا على سلاح نووي خلال أسبوعين. وعندها ما كان لأي من هذا أن يكون ممكنا".

وأضاف ترامب أنه "غير قلق على أسعار النفط أو تأثر مضيق هرمز"، موضحا أن: "الولايات المتحدة تعرف عدد الأهداف المتبقية".

وأوضح ترامب أن "48 مسؤولا إيرانيا قتلوا في الهجوم الأميركي".

وقال الرئيس الأميركي: "لا أشعر بالقلق حيال أي شيء. أنا فقط أفعل ما هو صائب. وفي النهاية، تنتهي الأمور إلى نتيجة جيدة".

كما ذكر ترامب لـ"سي إن بي سي"أن : "العمليات العسكرية في إيران تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد لها".