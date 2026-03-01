وذكر المسؤول أن العملية ركزت بشكل مباشر على تعطيل القدرات الصاروخية الموجودة في الكهوف.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم الذي نفذ ليلة أمس داخل الأراضي الإيرانية شهد استخدام هذا الطراز من القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى، والتي تتميز بقدرات التخفي واختراق التحصينات العميقة.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه دمر نحو نصف مخزون إيران من الصواريخ، مشيرا إلى أنها كانت تنتج عشرات الصواريخ أرض أرض كل شهر.

وقال المتحدث باسم الجيش آفي دفرين في تصريح تلفزيوني: "خلال العملية دمرنا نحو نصف مخزون الصواريخ لدى نظام إيران، ومنعنا إنتاج ما لا يقل عن 1500 صاروخ إضافي".

وأضاف دفرين: "كان النظام في الآونة الأخيرة ينتج العشرات من الصواريخ أرض أرض شهريا، وكان يعتزم زيادة الإنتاج ليصل إلى المئات".

والسبت بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات عنيفة على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين الإيرانيين.