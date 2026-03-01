تلقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.