تلقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال بيان لوزارة الدفاع الإماراتية إن الاتصال تناول التطورات التصعيدية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في خفض التوتر ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.