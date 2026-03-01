وفي خطاب متلفز دعا نتنياهو الإيرانيين إلى عدم تفويت ما وصفها بـ "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل"، مطالبا إياهم بالنزول إلى الشوارع بمشاركة مليونية لـ "إنهاء المهمة" والإطاحة بالنظام الذي اتهمه بتحويل حياتهم إلى "رعب".

وقال نتنياهو: "حان الوقت لتوحيد قواكم للإطاحة بالنظام وضمان مستقبلكم. المساعدة التي كنتم تطمحون إليها قد وصلت".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العمليات العسكرية الوشيكة تهدف إلى تهيئة الظروف للشعب الإيراني لـ "التحرر من أغلال الاستبداد"، مشددا على أن "المعاناة والتضحيات" التي قدمها المحتجون في السابق لن تذهب سدى.