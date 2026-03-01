وأشارت الشركة إلى أن قبول الشحنات إلى منطقة الشرق الأوسط لا يزال متاحا.

وأوضحت الشركة أنه "تم تغيير مسار رحلتي (إم.إي11) و(إم.إي.سي.إل) إلى رأس الرجاء الصالح".

ويأتي هذا ضمن تداعيات العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي أدت أيضا إلى توقف عشرات السفن على جانبي مضيق هرمز بسبب التهديدات الإيرانية باستهدافها.

وأظهرت بيانات شحن، الأحد، أن ما لا يقل عن 150 ناقلة، بينها ناقلات محملة بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، توقفت في المياه المفتوحة في الخليج العربي خارج مضيق هرمز، بينما توقفت عشرات السفن والناقلات الأخرى على الجانب الآخر من المضيق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

كما أوقفت شركات يابانية كبرى عبور سفنها من المضيق حفاظا على سلامة الطواقم والحمولة، مع بقائها في مناطق أكثر أمانًا حتى تحسن الأوضاع.

وعلقت شركات نفطية وتجار كبار نقل النفط الخام والغاز المسال عبر مضيق هرمز بعد إعلان طهران أنه مغلق للملاحة بسبب تصاعد النزاع، مع تلقي بعض السفن تحذيرات عبر الراديو من الحرس الثوري.

وتزداد احتمالية التأثير على أسعار النفط العالمية إذا استمر إغلاق المضيق الذي ينقل حوالي 20 بالمئة من النفط العالمي.