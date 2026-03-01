وقال المتحدث باسم الخدمة في بيان "أعلن مسعفو نجمة داوود الحمراء عن تسع ضحايا في بيت شيمش"، في ضربة مباشرة على أحد المباني بحسب الشرطة الإسرائيلية.

وأكد المتحدث أيضا "إجلاء 28 مصابا إلى المستشفيات ... بينهم اثنان في حالة خطيرة، وإصابتان متوسطتان".

وفي موقع سقوط الصاروخ، انتشر عشرات المسعفين وعمال الإغاثة، كما رصد مصور فرانس برس أحد الطواقم وهو يعمل على إخراج جثة من تحت أنقاض المبنى الذي تعرض لضربة صاروخية قوية.

وأكد مصور آخر في فرانس برس أن طواقم الإغاثة كانت تعمل على إحضار جميع أنواع المعدات في محاولة لتحديد مواقع أشخاص ربما علقوا تحت الركام.

وأظهرت لقطات فرانس برس منزلا مدمرا، وقع سقفه وظهرت قضبان الخرسانة الملتوية المستخدمة في إنشائه بشكل واضح، جراء الضربة.

وقال أحد مسعفي نجمة داوود الحمراء ويدعى يهودا شلومو في بيان "عندما وصلت، كان المنظر مروعا".

وأضاف "رأيت أضرارا جسيمة في المبنى، ودخانا يتصاعد، والكثير من الفوضى، مع العشرات من الضحايا الخائفين الذين خرجوا من المباني المتضررة" في المنطقة.