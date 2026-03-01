وأكدت الوزارة قدرة القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية على التعامل مع مختلف التهديدات.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الإيراني، السبت، تم رصد 165 صاروخا بالستيا تم إطلاقه من إيران باتجاه دولة الإمارات، حيث تم تدمير 152 صاروخا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد صاروخين جوالين وتدميرهما، و541 طائرة مسيّرة إيرانية، تم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي الدولة، وتسببت بأضرار مادية.

وأسفرت الحوادث عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسيرلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية الإرتيرية واللبنانية والأفغانية.

وأشارت الوزارة إلى سقوط بعض الشظايا في مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة تصدى منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية والمسيّرات، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.

وأعربت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.