وقال مسؤول محلي باكستاني، إن الأمن في القنصلية الأميركية أطلق النار بعد أن اخترق متظاهرون الجدار الخارجي.

وأفادت الشرطة ومسؤولون في أحد المستشفيات بكراتشي، بإصابة 8 أشخاص على الأقل في الاشتباكات.

وتسلقت مجموعة من الشباب البوابة الرئيسية للقنصلية واصلة إلى الباحة الأمامية للمبنى حيث حطمت بعض النوافذ. وردت الشرطة بإطلاق الغاز على المحتجّين لفض التظاهرة، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وقالت شرطة كراتشي إنها قامت بتفريق المتظاهرين في وقت لاحق، وأن الوضع تحت السيطرة الآن.

وجاءت أعمال العنف عقب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.