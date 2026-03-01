وأوضحت الهاشمي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن إيران "قامت بإجراءات غير قانونية وغير مبررة بشن هجمات على الإمارات وعدد من الدول الأخرى في الخليج وخارجه، وهو أمر غير مقبول".

وأضافت: "لدينا أحد أفضل أنظمة الدفاع في العالم، ونحن واثقون من قدرتنا على مواصلة دعم بنيتنا التحتية وحماية من يعيش هنا. من المهم أن نؤكد للمواطنين والمقيمين أننا نملك أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي في العالم، وأننا نفعل كل ما بوسعنا لضمان استمرار الأمن والسلامة".

وفيما يتعلق بالتصعيد الإيراني، قالت الهاشمي: "مهما كان المسار الذي سيختارونه سنكون مستعدين له. لا نريد مزيدا من التصعيد وندعو إلى الهدوء".

وأشارت الوزيرة إلى نجاح الإمارات في اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية.

كما أكدت أن "الكرة في ملعب إيران بشأن كيفية تعاملها مع الجوار الذي كان تقليديا جارا جيدا لها".

ولفتت إلى أن "باب الدبلوماسية لا يغلق أبدا، نريد خفض التصعيد وإيجاد ترتيبات أمنية أخرى مفيدة لهذه المنطقة الأوسع. إيران جار لنا وستظل جارا جغرافيا، ونتشارك الكثير من النظم البيئية في منطقة مترابطة، لكن من المهم إدراك أن الأمر يتطلب طرفين".

وقالت: "في هذه المرحلة نشهد وابل هجمات ليس فقط ضد الإمارات بل ضد دول أخرى في الخليج، والأردن والعراق وغيرها، وهذا تصعيد كبير لا يعكس رغبة إيران في أن تكون جزءا متعاونا من هذا الجوار".

وشددت الهاشمي على العلاقة القوية التي تربط الإمارات بالولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، مضيفة: "لدينا أيضا شراكات قوية في دول المنطقة وخارجها، والأهم إيجاد مخرج من مزيد من الحرب في هذه المنطقة التي شهدت ما يكفي".