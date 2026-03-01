وقال المتحدث باسم الجيش آفي دفرين في تصريح تلفزيوني: "خلال العملية دمرنا نحو نصف مخزون الصواريخ لدى نظام إيران، ومنعنا إنتاج ما لا يقل عن 1500 صاروخ إضافي".

وأضاف دفرين: "كان النظام في الآونة الأخيرة ينتج العشرات من الصواريخ أرض أرض شهريا، وكان يعتزم زيادة الإنتاج ليصل إلى المئات".

وفي وقت سابق من الأحد، شن الجيش الإسرائيلي هجمات جديدة على إيران، استهدفت مقار حكومية في طهران.

ونشر الجيش لقطات لغارة جوية قال إنها استهدفت مقرا للنظام الإيراني في العاصمة.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مقرات وزارة الأمن الداخلي في أنحاء طهران.

وكان المتحدث باسم الجيش أعلن عن بدء هجمات على أهداف للنظام في قلب طهران لأول مرة منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذ سلاح الجو ضربات مكثفة بهدف تحقيق تفوق جوي، وفتح الطريق نحو طهران".