وقال قاسم في البيان: "سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان"، مؤكدا "عدم ترك ميدان الشرف والمقاومة ومواجهة الطاغوت الأميركي والإجرام الصهيوني للدفاع عن أرضنا".

وأثار البيان احتمالات بأن يشن حزب الله، المدعوم من إيران، هجمات على إسرائيل، مما قد يجر لبنان إلى الحرب.

والسبت، حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، من أن بلاده ترفض الدخول بأي "مغامرات" تهدد "أمنها"، وسط مخاوف من تدخل حزب الله في الصراع.

وناشد سلام، في منشور على منصة "إكس"، جميع اللبنانيين، أمام "التطورات الخطيرة" في المنطقة، أن يتحلوا بالحكمة والوطنية، واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب.

وأضاف: "أكرر أننا لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها".