واعتبر المجلس أن تلك الاعتداءات تشكل تهديدا خطيرا للسلم الإقليمي، مؤكدا "تضامنه الكامل مع الدول الشقيقة في حماية أمنها الوطني ومنشآتها الحيوية ضد أي ممارسة عدوانية أو تهديدات عابرة للحدود".

كما جدد المجلس "رفضه القاطع للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، محملا القوى الظلامية المسؤولية عن تأجيج الصراعات وتقويض الاستقرار الإقليمي".

وأعرب عن "دعمه الثابت للجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع الإرهاب وتفكيك بنيته التنظيمية، لضمان حق شعوب المنطقة في العيش بأمن وسلام دائمين".