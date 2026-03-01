وفي نهاية الجلسة، قال السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني موجها كلامه إلى نظيره الأميركي: "لدي كلمة واحدة فقط، أنصح ممثل الولايات المتحدة بأن يكون مهذبا. سيكون ذلك أفضل لنفسك وللبلد الذي تمثله".

وبعدها طلب المندوب الأميركي مايك والتز الكلمة، وقال: "بصراحة لن أرد على هذا الكلام بكلام آخر، خاصة أن هذا الممثل يجلس هنا في هذه الهيئة ممثلا لنظام قتل عشرات الآلاف من شعبه وسجن الكثيرين غيرهم،لمجرد رغبتهم في التحرر من طغيانكم".

وخلال الجلسة، دافعت الولايات المتحدة وإسرائيل عن هجومهما على إيران، التي اعتبرت مقتل مدنيين في الضربات "جريمة حرب".

وقال والتز: "لطالما أكد المجتمع الدولي مبدأ بسيطا وضروريا: لا يمكن إيران امتلاك أسلحة نووية. هذه ليست قضية سياسية بل مسألة أمن عالمي، لهذا السبب تتخذ الولايات المتحدة إجراءات قانونية".

وأضاف: "شهد العالم المذبحة التي ارتكبها النظام (الإيراني) بحق مواطنين أبرياء"، في وقت سابق من هذا العام، في إشارة إلى مقتل متظاهرين في الاحتجاجات.

وتابع أن وجود السفير الإيراني في الاجتماع "يمثل استهزاء بهذه الهيئة، لكن حيث تفتقر الأمم المتحدة إلى الوضوح الأخلاقي، تحافظ الولايات المتحدة عليه"، وفق تعبيره.

واعتبر نظيره الإيراني مقتل مدنيين بمن فيهم "أكثر من 100 طفلة" في مدرسة، "جريمة حرب".

وأضاف: "من المؤسف أن بعض أعضاء (المجلس)، في ازدواجية معايير واضحة، يتجاهلون العدوان الصارخ الذي ارتكبته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ويدينون إيران لاستخدامها حقها في الدفاع عن النفس".

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالضربات الإسرائيلية الأميركية، ثم بالضربات الإيرانية على دول عربية، بالعبارات نفسها.

وقال غوتيريش في مجلس الأمن، إن "العمل العسكري ينطوي على خطر إشعال سلسلة من الأحداث التي لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة الأكثر تقلبا في العالم".