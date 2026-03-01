ونشر الجيش لقطات لغارة جوية قال إنها استهدفت مقرا للنظام الإيراني في العاصمة، ويظهر الفيديو تدمير مبنيين بعد انفجارات هائلة.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مقرات وزارة الأمن الداخلي في أنحاء طهران.

وكان المتحدث باسم الجيش أعلن عن بدء هجمات على أهداف للنظام في قلب طهران لأول مرة منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذ سلاح الجو ضربات مكثفة بهدف تحقيق تفوق جوي، وفتح الطريق نحو طهران".

والسبت بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات عنيفة على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين الإيرانيين.

وفي المقابل، شنت إيران ضربات صاروخية على إسرائيل، أدت إلى مقتل امرأة وإصابة آخرين في تل أبيب، ليل السبت.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استدعى نحو 20 ألف جندي احتياط لمساعدة السكان.