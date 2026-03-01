وأشار أيضا إلى أن حرب إيران ليست من جيرانها، معتبرا أن هذا التصعيد يؤكد رواية من يرى أن إيران هي مصدر الخطر الرئيسي في المنطقة.

وكتب قرقاش يقول "العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ العنوان، وعزل إيران في لحظتها الحرجة. حربكم ليست مع جيرانكم، وبهذا التصعيد تؤكدون رواية من يرى أن إيران مصدر الخطر الرئيسي للمنطقة، وأن برنامجها الصاروخي عنوانٌ دائم لعدم الاستقرار".

وأضاف "عودوا إلى رشدكم، وإلى محيطكم، وتعاملوا مع جواركم بعقلٍ ومسؤولية قبل أن تتسع دائرة العزلة والتصعيد".

وكان قرقاش حذر، في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، من تداعيات التصعيد الإقليمي الأخير، مؤكدا أن "الحلول العسكرية تعقّد المسائل ولا تمثل حلولا في حد ذاتها"، ومشددا على أن استهداف دول الخليج "تجاوز للخطوط الحمراء"، وقد زاد من عزلة إيران.