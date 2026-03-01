وطوال المساء، أفاد مراسلو "فرانس برس" بوقوع انفجارات مدوية في منطقة تل أبيب والقدس والضفة الغربية المحتلة، بينما صدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وابلا من الصواريخ.

وأظهرت صور التقطتها "فرانس برس" في تل أبيب شارعا فيه حفرة ضخمة تصطف على جانبيه مبان ذات واجهات محطمة وسيارات متفحمة، حيث كان رجال الإسعاف يحاولون إجلاء المصابين وإخماد الحرائق.

وفي تل أبيب، قال جهاز نجمة داود الحمراء: "أكد مسعفون وفاة امرأة في الأربعينات من العمر متأثرة بجروح خطرة"، بينما أحصى الجهاز 27 مصابا من جراء سقوط حطام أو مقذوفات، تم إجلاؤهم إلى المستشفيات، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين في أماكن أخرى من إسرائيل.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعترضت مسيّرة "أطلقت من إيران"، وهو رابع اعتراض يتم الإبلاغ عنه في حوالى 3 ساعات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي نشر قوات في مواقع عدة في أنحاء البلاد، بعدما استهدفتها إيران بموجة جديدة من الصواريخ ليل السبت.

وقال الجيش إن "جنودا من قيادة الجبهة الداخلية، في الخدمة الفعلية والاحتياط، انتشروا وهم ينشطون في العديد من المواقع التي تضررت، ويقومون بجهود بحث وإنقاذ واسعة النطاق".

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية دين إلسدون، متحدثا من أحد مواقع سقوط الصواريخ، إن فرق الإنقاذ كانت تنتقل من مبنى إلى آخر للتحقق من الأضرار والإصابات.