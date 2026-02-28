وقال سفير البحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي، خلال اجتماع طارئ للمجلس، إن دول الخليج "تحمل حكومة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات"، مؤكدا رفض أي مبررات أو تفسيرات تسعى إلى تبرير "هذا السلوك العدائي".

وأضاف، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أن ميثاق الأمم المتحدة "لا يبرر بأي شكل من الأشكال هذه الهجمات"، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي.

وصدر البيان باسم كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان وقطر والبحرين، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة التصعيد الإقليمي في أعقاب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران ورد طهران الصاروخي.