وقالت الداخلية البحرينية، على صفحتها الرسمية في "إكس": "استهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة والجهات المختصة تباشر إجراءاتها لتأمين الموقع ومعالجة الأضرار".

وأبرزت أن هناك "مؤشرات تؤكد على استهداف المباني السكنية العالية".

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن "منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين قد تصدت بفاعلية للهجمات العدائية الإيرانية الآثمة، حيث نجحت منظومات الدفاع الجوي في تدمير وإسقاط 45 صاروخاً، و9 طائرات مسيرة من ضمنها طائرات مسيرة من نوع شاهد 136".

والسبت، أكد مركز الاتصال الوطني أن مملكة البحرين تصدت لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين الباسلة تعاملت معها بنجاح.

كما أكد المركز أن الجهات المختصة تتابع التطورات، لضمان حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.