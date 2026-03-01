وأسفرت ضربة صباحية عن مقتل مقاتلين من كتائب "حزب الله"، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة والمصنفة أميركيا "منظمة إرهابية".

وتزامن القصف مع هجوم واسع شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وردت عليه طهران بإطلاق صواريخ على إسرائيل وقواعد أميركية في الخليج، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وأعلنت كتائب "حزب الله" أنها ستباشر "قريبا مهاجمة القواعد الأميركية ردا على اعتدائهم"، محذرة من "حرب استنزاف طويلة"، ومؤكدة أنه "في هذه المعركة المصيرية لا مكان للحياد".

وفي تطور لاحق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إسقاط عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة في أجواء أربيل، من دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية إسقاط تسع طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة ومواقع عسكرية في جنوب البلاد.

ودعت السفارة الأميركية في بغداد رعاياها إلى "توخي مزيد من الحيطة والحذر" وتقليل تحركاتهم، في ظل تقارير عن وجود صواريخ وطائرات مسيرة في المجال الجوي العراقي.

من جانبها، دانت الحكومة العراقية الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، وحذرت من جر البلاد إلى النزاع. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء رفض بغداد أن تكون أراضيها أو أجواؤها "ممرا أو منطلقا للاعتداء على إيران"، مشددا على ضرورة تحلي الولايات المتحدة بروح المسؤولية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع أن واشنطن أبلغت بغداد حرصها على عدم انجرار العراق إلى القتال في الحرب الدائرة مع إيران.