وأكد المتحدث إيفي ديفرين أن الضربات أدت إلى مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين بينهم علي شمخاني.

وأوضح: "استهدفنا عددا من القادة بينهم قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع ورئيس مكتب خامنئي".

وأضاف: "نضرب الآن في كل أنحاء إيران لحماية أمن إسرائيل.. سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكبر عملية في تاريخه اليوم ضد إيران".

وتابع: "العملية العسكرية في إيران مستمرة حتى تحقيق أهدافنا وعلينا إزالة التهديدات".

وأبرز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "ما تزال أمامنا أيام معقدة وعلينا أن نكون متماسكين.. والتنسيق مع شركائنا في الولايات المتحدة غير مسبوق".

ولم يؤكد ديفرين الأنباء المتداولة على وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية بشأن مقتل المرشد الإيراني، في الوقت الذي نقل فيه إعلام رسمي إيراني عن مصدر مقرب من مكتب خامنئي قوله: "أستطيع أن أقول لكم بثقة إن القائد يقود الميدان بثبات وبحزم".

