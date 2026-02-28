وقال لاريجاني في تغريدة على منصة "إكس": "سيلقن الجنود البواسل والأمة الإيرانية العظيمة الغزاة الدوليين درسا لا يُنسى".

وفي خطاب متلفز، أكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية دمرت المقر الرئيسي لخامنئي في العاصمة الإيرانية، مما أسفر عن تصفية عدد كبير من كبار قادة النظام ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني.

وتوجه نتنياهو مباشرة إلى مواطني إيران، قائلا: "لا تفوتوا هذه الفرصة التي لن تتكرر في هذا الجيل"، داعيا إياهم إلى "الخروج إلى الشوارع بأعدادكم الهائلة لاستكمال المهمة وإسقاط هذا النظام الذي يجعل حياتكم مريرة".