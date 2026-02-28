جاء ذلك مترافقا مع تصريحات لمسؤول إسرائيلي آخر لوكالة رويترز قال فيها إن "خامنئي لقي حتفه وتسنى العثور على جثته". كما أكدت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول إسرائيلي، مقتل خامنئي. ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لخامنئي وعليها عبارة بالعبري، اغتيل.

وذكرت القناة 12 أنه تم عرض توثيق لجثة خامنئي بعد الهجوم.

وأبلغ السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، مسؤولين أمريكيين بمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمعه، وفقا لمصدر مطلع.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "لم يعد موجودا"، مشيرا إلى وجود مؤشرات ترجح مقتله خلال الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت طهران.

وفي خطاب متلفز، أكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية دمرت المقر الرئيسي لخامنئي في العاصمة الإيرانية، مما أسفر عن تصفية عدد كبير من كبار قادة النظام ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تنفذ حاليا عملية عسكرية أطلق عليها اسم "زئير الأسد"، قائلا: "اليوم بهجمة مفاجئة دمرنا في قلب طهران موقع خامنائي". مضيفا أن طهران كانت تعمل على "خطة إبادة إسرائيل" وأن "هذه الخطة تم تدميرها". وأضاف: "هناك العديد من المؤشرات أن هذا الدكتاتور أيضا لم يعد موجودا".