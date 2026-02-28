وقالت القناة "تم إلقاء 30 قنبلة على المقر، كان علي خامنئي تحت الأرض، لكن من المحتمل أنه لم يكن في ملجئه الخاص".

وفي وقت سابق من السبت، نشرت القناة 12 صورة التقطتها أقمار صناعية قالت إنها تظهر مجمعا يتبع لخامنئي، حيث ظهر ما يبدو أنها آثار دمار لحق بمباني داخل مجمع يعتقد أنه تابع للمرشد الأعلى الإيراني.

وفي وقت سابق من السبت، صرح مسؤول إسرائيلي، أن الهجمات الجوية المشتركة التي نفذتها القوات الإسرائيلية والأميركية استهدفت مواقع يتواجد بها خامنئي ورئيس البلاد مسعود بزشكيان، مؤكدا أن نتائج هذه الضربات "لم تتضح بعد".

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أكدت أن عمودا من الدخان شوهد يتصاعد من محيط حي باستور وسط طهران.

ويحمل الحي أهمية استراتيجية ورمزية، حيث يقع به مقر المرشد الإيراني علي خامنئي، ومقر الرئاسة.