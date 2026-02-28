وفي خطاب متلفز، أكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية دمرت المقر الرئيسي لخامنئي في العاصمة الإيرانية، مما أسفر عن تصفية عدد كبير من كبار قادة النظام ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تنفذ حاليا عملية عسكرية أطلق عليها اسم "زئير الأسد"، قائلا: "اليوم بهجمة مفاجئة دمرنا في قلب طهران موقع خامنائي". مضيفا أن طهران كانت تعمل على "خطة إبادة إسرائيل" وأن "هذه الخطة تم تدميرها".

وأضاف: "هناك العديد من المؤشرات أن هذا الدكتاتور أيضا لم يعد موجودا".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن العمليات ستستمر في الأيام المقبلة، وأن الجيش سيضرب "آلاف الأهداف لنظام الإرهاب"، بحسب وصفه.

رسالة إلى الإيرانيين

وخلال خطابه، توجه نتنياهو مباشرة إلى مواطني إيران، قائلا: "لا تفوتوا هذه الفرصة التي لن تتكرر في هذا الجيل"، داعيا إياهم إلى "الخروج إلى الشوارع بأعدادكم الهائلة لاستكمال المهمة وإسقاط هذا النظام الذي يجعل حياتكم مريرة".

وأضاف: "المساعدة التي طلبتها قد وصلت إليكم، والآن آن الأوان لتتوحدوا لهذه المهمة التاريخية". ومشددا على ضرورة التوحد "لإسقاط النظام وضمان مستقبلكم".