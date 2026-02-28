وكتبت فون دير لاين عبر حسابها على منصة إكس: "تحدثت للتو مع الشيخ محمد بن زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة، نقلت دعمنا الكامل وقدمت تعازينا إثر الضربات الإيرانية والخسائر الناتجة عنها".

وأوضحت المفوضية الأوروبية: "أوروبا تدين بشدة هذه الهجمات غير المبررة".

وأكدت أن هذه الهجمات "تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات وخرقا واضحا للقانون الدولي".

وأشارت إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الإمارات لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران ووكلائها".

وشددت على أن "أوروبا تقف بكل تضامن مع شركائها في المنطقة، وسأواصل التواصل مع الشركاء الإقليميين المهمين".