وطالب الجيش في بيان أرفقه بخرائط توضيحية، المواطنين الإيرانيين المتواجدين في المجمع بضرورة الإخلاء والابتعاد عن الموقع فورا، مؤكدا أن العمليات الوشيكة ستتركز على بنى تحتية عسكرية.

وتضمن الإنذار توجيهات محددة لسكان "قرية مزرعة" المتاخمة للموقع، حيث نصت التعليمات على الدخول الفوري إلى المنازل والالتزام بالبقاء فيها حتى ساعات الصباح.

كما حذر الجيش الإسرائيلي من الاقتراب من المجمع الصناعي المستهدف عقب الضربة حفاظا على السلامة العامة.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الجيش، تنفيذ ضربات واسعة النطاق استهدفت منظومة الدفاع الاستراتيجي الإيرانية.

وقال البيان: "استهدفت إحدى الضربات منظومة الدفاع الجوي المتقدمة SA-65 المتمركزة في منطقة كرمانشاه غرب إيران". مؤكدا أن الجيش ألحق أضرارا جسيمة بمنظومة الدفاع التابعة للنظام الإيراني.