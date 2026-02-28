وذكرت الهيئة في بيان أن السفن أبلغت عن تلقي إشعارات تتعلق بإغلاق المضيق، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول مصدر تلك الرسائل أو طبيعتها.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" إن السفن تتلقى رسائل عبر موجة التردد شديد الارتفاع من الحرس الثوري الإيراني تفيد بأنه "لا يسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز".

وأضاف المسؤول، الذي تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إيران لم تؤكد رسمياً حتى الآن إصدار مثل هذا القرار.

ويُعد مضيق هرمز أهم ممر لتصدير النفط في العالم، إذ يربط كبار منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، ببحر خليج عُمان ثم بحر العرب.