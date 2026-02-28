وأوضح الجيش في بيان له أنه "منذ ساعات الصباح، أتمت نحو 200 طائرة مقاتلة، بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وسلاح الجو، ضربة واسعة النطاق ضد منظومة الصواريخ وأنظمة الدفاع التابعة لنظام الإرهاب الإيراني في غرب ووسط إيران".

وأضاف البيان: "يعد هذا أكبر سرب هجومي في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي، وتم تنفيذه بعد تخطيط دقيق ومعلومات استخباراتية نوعية، مع مزامنة مئات الطائرات في وقت واحد. ألقت طائرات سلاح الجو مئات الذخائر على نحو 500 هدف، شملت أنظمة دفاع ومنصات إطلاق صواريخ في عدة مناطق جغرافية متزامنة بأنحاء إيران. أتاح استهداف أنظمة الدفاع توسيع التفوق الجوي في سماء إيران، وتوجيه ضربة قاسية للقدرة الهجومية المركزية للنظام – وهي مواقع الإطلاق في غرب إيران".

وأشار الجيش إلى أن "أحد المواقع التي تم استهدافها أنشئ في منطقة تبريز بغرب إيران، حيث كان الموقع يُستخدم من قبل وحدة صواريخ أرض-أرض، وكان من المخطط أن يتم منه إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الجبهة الداخلية لدولة إسرائيل".

وتابع: "أدى السرب الهجومي الذي اكتملت مهمته إلى إحباط العديد من التهديدات التي كانت تستهدف طائرات سلاح الجو والجبهة الداخلية لإسرائيل".

كما لفت إلى أن سلاح الجو "يواصل، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات وقسم العمليات، العمل في سماء إيران".