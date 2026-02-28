وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان إن رئاسة الأركان العامة للجيش "تؤكد استمرار العمليات العسكرية للتصدي لموجات الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة، في إطار المهام الدفاعية المنوطة بالقوات المسلحة لحماية أجواء دولة الكويت وصون سيادتها".

وأوضح أن شظايا سقطت داخل قاعدة علي السالم الجوية نتيجة اعتراض الصواريخ والمسيرات، مشيراً إلى أن ذلك "نتج عنه وقوع إصابات بشرية طفيفة لعدد 3 من منتسبي القوات المسلحة وبعض الأضرار المادية"، مؤكداً في الوقت نفسه "عدم التأثير على مستوى الجاهزية العملياتية والقتالية".

وأضاف العطوان أن سلاح الدفاع الجوي الكويتي "يواصل التصدي والتعامل مع الهجمات المعادية ضمن منظومة دفاعية متكاملة تعكس مستوى الجاهزية والقدرات العملياتية والتكامل القائم بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة".

وأكد أن القوات المسلحة "في حالة جاهزية تامة لمواصلة تنفيذ واجباتها والتعامل مع أي تطورات محتملة بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

ودعت وزارة الدفاع المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مشددة على ضرورة "تجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".