والصورة، التي التقطها مصور مكتب رئيس الوزراء آفي أوهايون (GPO)، تُظهر نتنياهو جالسا خلف مكتبه في مقر الحكومة، ممسكا بالهاتف، بينما يظهر على المكتب كتاب "الحلفاء في الحرب: كيف شكلت الصراعات بين قوى الحلفاء الحرب والعالم" للمؤرخ البريطاني تيم بوفري.

أما الكتاب، الذي صدر عام 2025، فيروي تاريخ الصراعات السياسية والخلافات الداخلية بين الحلفاء (الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي بشكل رئيسي) خلال الحرب العالمية الثانية، وكيف شكلت تلك التوترات مسار الحرب والعالم ما بعد الحرب.

إلى جانب الكتاب، توجد خريطة إقليمية كبيرة ممدودة على المكتب تغطي الشرق الأوسط، دون تفاصيل إضافية عن محتواها أو المناطق المحددة المبرزة.

ولم يصدر مكتب نتنياهو تفاصيل إضافية فورية عن الصورة أو سياقها، لكنها تأتي في خضم عملية "زئير الأسد" المشتركة التي بدأت صباح 28 فبراير 2026، واستهدفت مواقع نووية وصاروخية وعسكرية إيرانية.

كان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق، السبت، أن إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا منذ وقت قصير "عملية لإزالة التهديد الوجودي الذي يشكله النظام الإرهابي في إيران"، وفق تعبيره.

وقال نتنياهو في بيان: "أشكر صديقنا العظيم الرئيس (الأميركي) دونالد ترامب على قيادته التاريخية".

وبرر الهجوم قائلا: "على مدى 47 عاما، كان النظام الإيراني يدعو إلى (الموت لإسرائيل، الموت لأميركا). لقد سفك دماءنا وقتل العديد من الأميركيين وذبح شعبه".

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل: "يجب ألا يكون هذا النظام الإرهابي القاتل مسلحا بأسلحة نووية تسمح له بتهديد البشرية جمعاء"، حسب تعبيره.

وقال: "عملنا المشترك سيخلق الظروف التي تتيح للشعب الإيراني الشجاع أن يتولى مصيره بأيديه".