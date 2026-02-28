ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد "تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تناول التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي".

وأعرب الرئيس المصري خلال الاتصال عن "إدانة مصر واستنكارها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعددا من الدول العربية الشقيقة، وتضامنها مع الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن أرضها وأمنها وسيادتها، مؤكدا ضرورة احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ومبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ المنطقة".

وشدد الجانبان على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية تفاديا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.