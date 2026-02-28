وأوضح المسؤول العسكري في بيان "الهجوم كان مبنيا على خطة عسكرية تم تطويرها على مدار عدة أشهر، واعتمدت على جهد استخباراتي.. لتحديد فرصة تكتيكية في اللحظة التي يجتمع فيها كبار مسؤولي النظام".

وأضاف البيان "تم استهداف 3 مواقع كانت تعقد فيها تجمعات لنظام الإرهاب الإيراني بشكل متزامن، وتم القضاء على عدة شخصيات رفيعة المستوى وأساسية في إدارة حملة النظام وشؤون الحكم".

وفي وقت سابق من السبت، أقر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن النظام في طهران فقد بعض القادة، لكنه اعتبر أن الأمر لا يشكل مشكلة كبيرة، فيما قال إن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يزال على قيد الحياة، وذلك "على حد علمه".

ونقلت (إن بي سي نيوز) عن عراقجي قوله: "ربما فقدنا بعض القادة، لكنها ليست مشكلة كبيرة".

وقال عباس عراقجي إن اثنين من القادة قد لقيا حتفهما، لكن كبار المسؤولين في النظام نجوا.