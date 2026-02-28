ووفق ما ذكر الدفاع المدني، فإن "فرقة تمكنت من السيطرة على حريق وقع اليوم في أحد أبنية منطقة نخلة جميرا، كما أفاد بوقوع أربع إصابات جراء الحادث، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم ونقلهم على الفور لتلقي العلاج اللازم".

وأكدت السلطات المعنية في دبي "القيام بكامل التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع كأولوية قصوى تحشد لها كافة الإمكانات الممكنة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة".

وناشدت السلطات المعنية الجمهور باستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات أو صور.