ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد والأمير تميم بن حمد، خلال الاتصال، عن إدانتهما "الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات ودولة قطر وعدد من الدول الشقيقة، مؤكدين أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون مزيد من التصعيد.