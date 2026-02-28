ووفق بيان للجيش فقد: "نفذ الجيش الإسرائيلي، بتوجيه من استخباراته، ضربة واسعة النطاق استهدفت منظومات دفاع استراتيجي تابعة للنظام الإيراني".

وأضاف البيان: "استهدفت إحدى الضربات منظومة الدفاع الجوي المتقدمة SA-65 المتمركزة في منطقة كرمانشاه غرب إيران".

وتابع البيان: "خلال الحرب، ولا سيما خلال عملية "الأسد الصاعد"، ألحق الجيش الإسرائيلي أضرارا جسيمة بمنظومة الدفاع التابعة للنظام الإيراني".

وأشار إلى أن الضربات "نفذت بهدف تعزيز حرية عمليات سلاح الجو الإسرائيلي فوق الأجواء الإيرانية، وتقويض قدرات الحرس الثوري الإيراني، وإحباط أي تهديدات للجبهة الداخلية لدولة إسرائيل".