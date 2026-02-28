وقال المتحدث باسم الهيئة، عبدالله الراجحي، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجهات المختصة باشرت فورًا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، حيث تم التعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

وأضاف الراجحي: "تتواصل حاليًا أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة".

وأكد أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى".

وأفاد بأن الهيئة العامة للطيران المدني ستوافي وسائل الإعلام بأي مستجدات فور توفرها عبر القنوات الرسمية.