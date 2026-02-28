وقالت المصادر: "قتل وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد باكبور".

وفي وقت سابق أكدت مصادر مطلعة مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين سياسيين بارزين جراء القصف.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، بأن التقييمات الأولية داخل إسرائيل تشير إلى تحقيق "نجاح كبير جدا" في الضربات الجوية التي استهدفت إيران، مع التركيز على تصفية قيادات سياسية وعسكرية رفيعة.