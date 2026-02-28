أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني يوم السبت بأن الهجمات الصاروخية الأخيرة استخدمت طرازات قديمة من الترسانة الإيرانية.
وقال: "ليعلم ترامب أننا أطلقنا اليوم صواريخ من المخزون القديم، وقريبا سنكشف عن أسلحة لم تروها من قبل".
وفي وقت سابق من السبت، أكد الجيش الإيراني، أنه سيدافع عن البلاد ضد الهجمات الأميركية والإسرائيلية بقوة أكبر من تلك التي وقعت خلال حرب الاثني عشر يوما.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قوله: "القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن والمصالح الوطنية لشعبنا الحبيب".
وأضاف المتحدث: "نعترف بأن أميركا هي العامل الرئيسي في العدوان الحالي، وأن الكيان الصهيوني شريك في هذا العدوان، وفي الوقت نفسه نعتبرهما كيانا واحدا".
وتابع المتحدث: "سنواجه أميركا والكيان الصهيوني بقوة أكبر مما واجهناه في حرب الأيام الاثني عشر. يجب أن يعلم الجميع أنه لا داعي للقلق".