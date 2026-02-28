وقال: "ليعلم ترامب أننا أطلقنا اليوم صواريخ من المخزون القديم، وقريبا سنكشف عن أسلحة لم تروها من قبل".

وفي وقت سابق من السبت، أكد الجيش الإيراني، أنه سيدافع عن البلاد ضد الهجمات الأميركية والإسرائيلية بقوة أكبر من تلك التي وقعت خلال حرب الاثني عشر يوما.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قوله: "القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن والمصالح الوطنية لشعبنا الحبيب".