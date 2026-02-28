ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد "أعرب ولي عهد السعودية عن استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات".

من جانبه، عبر رئيس دولة الإمارات عن شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات.

وحذر الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات، مشددين على أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها.

ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.