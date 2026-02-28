وتأتي تصريحات سلام بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان، قال إنها استهدفت منشآت لحزب الله، الحليف الإيراني، في حين كثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة ضرباتها على شرق لبنان على وقع التوتر مع طهران.

وناشد سلام، في منشور على منصة "إكس"، جميع اللبنانيين، أمام "التطورات الخطيرة" في المنطقة، أن يتحلوا بالحكمة والوطنية، واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب.

وأضاف: "أكرر أننا لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها".

وفي وقت لاحق، أعلن سلام بعد اجتماع وزاري أن الحكومة تقوم "بكافة الاتصالات الدبلوماسية اللازمة للمساعدة على تجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة".