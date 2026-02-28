وحذرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، من أن تؤدي حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران إلى "انزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة، التي ستكون لها بدون شك تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي".

وجددت مصر التأكيد علي "الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية"، مؤكدة أن "الحلول العسكرية لن تفضي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، والسبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار".

كما دانت مصر بشدة "استهداف إيران وحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما فى ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن،وما ينطوي علي ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها".

وشددت على "ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفاديا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواءه، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".