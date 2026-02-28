وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء سقوط صاروخ إيراني، السبت، على مبنى في مدينة السويداء جنوب سوريا.

ووفق ما ذكرت وكالة رويترز، فقد سقطت شظايا صاروخية أخرى في مدينة القنيطرة وحوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب سوريا.

وسُمعت أصوات طائرات حربية بشكل متكرر في سماء سوريا، السبت، بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية ضد إيران.

كما أشارت وكالة رويترز إلى أن عشرات الصواريخ الاعتراضية شوهدت في سماء دمشق.