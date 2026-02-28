وقال المصدر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن الاستراتيجية تعتمد على مبدأ "الجولات"، بحيث تستمر كل جولة لمدة تتراوح بين يوم إلى يومين، ويتم بعدها تعليق الضربات بشكل مؤقت.

وأضاف المصدر أن واشنطن ستستغل هذا التوقف لتقييم الأضرار.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجمات على إيران، السبت، بعد أشهر من التهديدات الأميركية بتوجيه ضربات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي بدأ "عملية قتالية ضخمة ومستمرة" في إيران.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا "عملية لإزالة التهديد الوجودي الذي يشكله النظام الإرهابي في إيران"، وفق تعبيره.