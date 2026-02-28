وتقع المدرسة المستهدفة بالهجوم الصاروخي في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان.

وكانت حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 24 طالبة من جراء القصف.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن نائب محافظ هرمزكان، بتعرض مدرسة ابتدائية للبنات في الولاية لهجوم، بينما كشفت مقاطع فيديو على الإنترنت عن تعرض مبنى المدرسة لدمار هائل.

وذكرت تقارير أن حوالي 170 طالبة كن في المدرسة وقت وقوع الهجوم.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، تحدث عن وقوع الهجوم الدامي على المدرسة.

وتضم محافظة هرمزكان العديد من القواعد البحرية الإيرانية.