وقال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحفيين، السبت، إن إسرائيل تعزز وتدعم قواتها على طول حدودها مع لبنان وسوريا عقب ضرباتها على إيران.

ووفقا للمسؤول العسكري الإسرائيلي، تم تفعيل فرق الاستجابة المحلية الأولى في المجتمعات القريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل، كما جرى تعزيز الدوريات وقوات الأمن.

وأضاف المسؤول أنه تم أيضا تعزيز القوات على الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وتابع : "أجرينا توسيعا كبيرا في قوات البحث والإنقاذ، مع نشر عشرات الكتائب في جميع أنحاء البلاد".

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي قد قال، السبت، إن تركيز إسرائيل لا ينصب على تغيير النظام الإيراني، وإنما على الأهداف العسكرية.

وأضاف المسؤول للصحفيين: "مع ذلك، يمكن اعتبار الأفراد المتورطين في توجيه الهجمات أو التحريض على العنف أو تنفيذ خطط تدمير إسرائيل أهدافًا مشروعة إذا كانوا جزءًا من آلة الحرب العملياتية".

وتابع المسؤول: "قد يؤدي تورط القيادات في العدوان العسكري إلى وضع الأفراد ضمن نطاق الاستهداف، لكن يبقى التركيز على الأهداف العسكرية".