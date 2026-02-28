وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن عراقجي أجرى مكالمات هاتفية مع وزراء خارجية المنطقة، في أعقاب بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في وقت سابق من السبت.

وأطلع عراقجي "نظراءه من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق على آخر المستجدات، واعتبر هذا العدوان العسكري انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وجريمة واضحة ضد السلم والأمن الدوليين".

وأشار الوزير إلى "عزم إيران على مواصلة سياستها القائمة على حسن الجوار والصداقة مع جميع دول المنطقة، وإلى المبدأ الأساسي للقانون الدولي الذي يحظر المشاركة في أي عمل عدواني ضد دولة أخرى، وذكّر جميع دول المنطقة بمسؤوليتها في منع الولايات المتحدة وإسرائيل من استغلال منشآتها وأراضيها لشن عمليات عدوانية ضد إيران".

وأكد أن "القوات المسلحة الإيرانية، في ممارستها لحقها الأصيل في الدفاع عن بلادها وفقا للقانون الدولي، تعتبر منشأ ومصدر العمليات العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فضلا عن أي عمل يهدف إلى مواجهة العمليات الدفاعية الإيرانية، أهدافا مشروعة".

وأوضح عراقجي أن "الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة وإسرائيل ليست موجهة ضد الشعب الإيراني فحسب، بل ضد جميع دول المنطقة، لذلك يقع على عاتق جميع الدول والحكومات الإسلامية في المنطقة واجب الوفاء بمسؤوليتها التاريخية في مواجهة المخطط الخبيث للكيان الصهيوني".

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، أن بلاده "ستدافع عن نفسها بكل الإمكانيات"، مشيرا إلى أن "العدوان على إيران مخالف للقوانين الدولية".

وقال بقائي: "للمرة الثانية، تتعرض سيادتنا الوطنية وأراضينا لهجوم من قبل أميركا وإسرائيل. هذا العدوان مخالف للقوانين الدولية ويعتبر إعلان حرب. إيران ستستخدم كل الإمكانيات المتاحة للدفاع المشروع عن نفسها".

وأعلن المتحدث "مقتل 24 طفلا في محافظة هرمزكان، بينما يدعي ترامب أنه يساعد الشعب الإيراني"، وفق تعبيره.

وقال بقائي إن إيران على تواصل مع مجلس الأمن لإدانة العدوان ووقف الحرب.